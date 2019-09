Lige nu: Alvorligt færdselsuheld i ved Astrup

Et alvorligt færdselsuheld har spærret trafikken i krydset mellem Forum Hovedvej og Astrupvej lidt nord for Esbjerg. Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Ifølge oplysningerne er to personer kommet til skade - en af dem alvorligt.

Trafikken er mandag aften spærret i begge retninger, og politiet opfordrer trafikanterne til at finde andre ruter. Bilinspektørerne prøver nu at klarlægge, hvad der er gået forud for ulykken.

Derfor bliver der lavet omkørsel, indtil undersøgelserne er færdige. Det betyder, at vejen vil være spærret frem til klokken 21.30.

Ulykken skete kort efter klokken 18.30.