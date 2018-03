Lige før sit 40 årsjubilæum er Level 42 stadig koncertaktuel

Esbjerg: Onsdag den 21. marts klokken 20.00 går et af 80'ernes mest succesfulde engelske bands på scenen på Tobakken. I en periode fra '81 til slut firserne producerede Level 42 hits på hits, kulminerende i 1987 med albummet "Running In The Family", hvor titelnummeret og "Lessons In Love" begge blev store verdenshits. Level 42, der ledes af den fantastiske bassist Mark King, startede ud i 1979, og fik deres første single "Love Games" på den engelske hitliste i 1981, men det store kommercielle verdens gennembrud kom med nummeret "Something About You" fra albummet "World Machine" i 1985. Resten er historie og Level 42 har indtil dato solgt mere end 30 millioner albums og kan snart fejre 40 års jubilæum.