Ligamålmand på klubjagt

Emil Tellerup tog for et år siden turen fra Tønder til Ribe-Esbjerg. Nu er han på klubjagt. Arkivfoto: H.C. Gabelgaard

Ribe-Esbjergs Emil Tellerup er på klubjagt, og han satser på at fortsætte som fuldtidsprofessionel håndboldspiller. Tilgangen af en ny målmand svækker hans mulighed for at vise sig frem for interesserede klubber.

KLUBJAGT: Når Søren Rasmussen til sommer kommer til Ribe-Esbjerg fra Bjerringbro/Silkeborg, får klubben en rutineret og stærk målmandsduo med Rasmussen og Tim Winkler. Det betyder samtidig, at Emil Tellerup kommer i overskud, og med kontraktudløb til sommer kan han allerede nu indgå aftale med en anden klub. - Jeg kigger vidt og bredt. Som udgangspunkt vil jeg gerne kunne leve af det, fordi jeg tror, man bliver en bedre håndboldspiller af at kunne koncentrere sig fuldt ud om det, man laver. Hvis man træner om formiddagen frem for om aftenen, kan man også se sine børn mere, og det vil jeg rimeligt gerne, siger Tellerup, der netop fik familiepakken med to små drenge til at passe bedre med håndbolden, da han for et år siden blev hentet fra TM Tønder til Ribe-Esbjerg. - Som udgangspunkt arbejder jeg ud fra en idé om, at jeg skal spille håndbold, og så må vi se, om vi kan få det til at fungere, hvis det ikke kan lade sig gøre i forhold til professionaliseringsgraden af det, siger han.

Ny målmand i klubben Tim Winkler er klar førstemålmand i Ribe-Esbjerg i denne sæson, men Emil Tellerup rykkede godt i slutningen af 2017 og er statistisk set ligaens fjerdebedste målmand. Alligevel har klubben valgt at tilknytte erfarne Rasmus Lind på en kontrakt frem til sommer. Lind blev i sommer hevet ud af sin håndboldpension, da Flensburg/Handewitt manglede en reservemålmand som erstatning for den skadede dansker, Kevin Møller. Overrasker det dig, at klubben har hentet endnu en målmand? - Både og vil jeg sige. I forhold til mig personligt har jeg taget det ryk ret sent og givetvis senere, end kontrakten med Lind blev skrevet under. Jeg tænker da, at eksempelvis Jan (eks-træner Jan Leslie, red.) har tænkt, at han ikke syntes, jeg var supergod. Så på den måde er det ikke sådan fuldstændigt rystende. Men det er da heller ikke belejligt i forhold til, at jeg gerne skulle kunne vise mig frem. Det bliver en lille udfordring, men vi må se, om jeg kan løse den, siger målmanden, der uanset hvad er tilfreds med udbyttet af tiden i den vestjyske klub. - Jeg synes faktisk, jeg har været inde i en rigtig positiv udvikling i den tid, jeg har været i Ribe-Esbjerg. Der er mange gode ting i forhold til at stå på mål, som jeg har taget med, selv om jeg ikke har spillet så meget, som jeg kunne have drømt om, siger han.