Lidt kongelig har vi da lov at være...

Esbjerg: Ved Royal Run i Esbjerg er der flere løbere med royalt islæt.

Pigerne her løber med diadem i håret og tiltrækker stor opmærksomhed.

De håber på at få et glimt af kronprinsen og på, at deres royale valg af hårpynt kan få ham i tale.

- Lidt kongelig har vi jo lov at være, lyder det med smil fra veninderne Camilla Guldbrand og Dorthea Uth Pedersen, som hartaget turen fra Hedensted for at løbe Royal Run i Esbjerg.

De synes, det er sjovt at deltage i et royalt løb og puster ud efter endt distance, 1,6 km. - one mile.