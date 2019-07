Hos Ungdomsbo i Esbjerg er der begejstring at spore, efter det tirsdag kom frem, at et rødt flertal overvejer at lempe den omdiskuterede ghettoplan uden for de største byer.

Ghettoplanen pålægger kommuner og boligforeninger at nedbringe andelen af almene familieboliger i ghettoområderne til højst 40 procent inden 2030. På Stengårdsvej vil det kræve, at man river næsten hver femte bolig ned. Nu vil den nye socialdemokratiske regering dog vurdere, om muligheden for at få dispensation fra kravet om at nedbringe andelen af almene boliger "i konkrete tilfælde kan udvides uden for de største byer". Det skriver Jyllands-Posten. Hvorvidt Esbjerg regnes med blandt de største byer er dog endnu usikkert.

Det er derfor også med positive miner, at man har modtaget nyheden om, at et rødt flertal overvejer at lempe den ghettoplan, der sidste år blev til med et flertal fra VLAK-regeringen, S, DF og SF.

Esbjerg: Det er ikke uden grund, at man i udviklingsplanen for Stengårdsvej har udskudt nedrivningen af de nordligste boliger til allersidste etape i den ti-årige plan. Hos Ungdomsbo har man hele tiden håbet, at politiske ændringer inden da ville kunne bremse bulldozerne.

De kommuner og boligorganisationer der huser hårde ghettoer, er i forbindelse med ghettoforliget blevet pålagt at nedbringe andelen af almene familieboliger til maksimalt 40 procent inden 2030. Hvordan det skal lade sig gøre, fremgår af en lovpligtig udviklingsplan, som udarbejdes lokalt og efterfølgende indsendes til godkendelse i Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Deadline for aflevering var 1. juni.Ghettoområdet Stengårdsvej omfatter Ungdomsbos afdeling 8, 13 og 14 med i alt 579 lejemål, der alle er klassificeret som almene familieboliger. Ifølge ghettoplanen skal andelen af almene familieboliger nedbringes til under 40 procent inden 2030. Det betyder, at der er markante ændringer på tapetet. For at bringe andelen af familieboliger ned, planlægger man blandt andet at jævne 20 procent af boligerne i ghettoområdet med jorden.

Håb i nord men ikke syd

Alligevel håber formand for Ungdomsbo, Claus-Peter Aanum, at den seneste melding betyder, at man kan redde de to boligblokke i afdeling 13, der ifølge planen er udpeget til nedrivning. I så fald kan beboerne i lejlighederne på Stengårdsvej 120-130 få lov at blive boende.

- Det er med vilje, at vi har inddelt udviklingsplanerne for Stengårdsvej i flere etaper og valgt at placere nedrivningerne i den nordlige sektor til allersidst. Vi har hele tiden håbet, at vi kunne undgå at rive dem ned. Det udspil, vi ser nu, er så at sige helt efter planen. Det åbner en dør på klem, siger Claus-Peter Aanum.

Han gør sig dog ingen forhåbninger om at kunne redde de to sydligste bygninger i afdeling 14 ned mod Storegade. Her kaster nedrivningskuglen skygger over højhuset med adressen Stengårdsvej 8 og blokken med tre opgange på Stengårdsvej nummer 10, 12 og 14. Denne del af nedrivningen forventes at gå i gang, så snart udviklingsplanen er blevet godkendt i Transport- Bygnings- og Boligministeriet.

- Den sydlige ende tror jeg ikke, vi vil kunne redde, men nu må vi se. Indtil videre er der jo ikke blevet meldt noget helt konkret ud om udspillet endnu. Skulle muligheden byde sig, vil vi selvfølgelig forsøge at undgå alle former for nedrivninger på Stengårdsvej, siger formanden for Ungdomsbo.