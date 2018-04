Lene Goller Sørensen er kåret til årets ildsjæl

Esbjerg: Et sandt klubmenneske blev lørdag kåret til årets ildsjæl af Dansk Rideforbund. Klubmennesket er Lene Goller Sørensen - eller i dagligtale Goller - fra Esbjerg og Omegns Rideklub.

Indstillingen til prisen er kommet fra formanden for Esbjerg og Omegns Ribeklub, Anne Berlème. Hun sætter pris på at have en kvinde med så stor kapacitet, som Lene Goller Sørensen har, med i arbejdet i rideklubben.

- Der er ikke noget sjuskeri, når Goller laver en opgave. Så selvom det er frivillige, der står bag rideklubben, så bliver den meget professionelt drevet af Goller, fortæller Anne Berlème, der qua sit formandskab har fulgt Goller på tætteste hånd.

Gollers frivillige arbejde består blandt andet af at skaffe penge til klubben, hvor hun gennem mange år som ene kvinde har eksponeret den esbjergensiske rideklub til omverdenen. Hendes nyeste påfund var, da man sendte klubbens distriktsstævne direkte på internettet.

- Hun har evnerne til at gå nye veje, hvilket er fantastisk inden for vores felt. Hun holder os alle i gang og er en rigtig ledestjerne i den her verden, siger Anne Berlème.

Kåringen som årets ildsjæl fandt sted ved Dansk Rideforbunds repræsentantskabsmøde lørdag i Kolding. Lene var dog ikke selv til stede ved udnævnelsen, da hun forinden var rejst på ferie, men inden sin afrejse blev hun informeret om den fine kåring.

Esbjerg og Omegns Rideklub fejrer Lene Goller Sørensen mandag 23. april klokken 18 ved en reception i rytterstuen.