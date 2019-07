Lene Fisker ansat som souschef i Andelskassen i Ribe

Lene Fisker er blevet ansat som souschef i Andelskassen i Ribe.

Lene Fisker har de seneste to år været ansat i Jyske Bank i Ribe som leder af privatafdelingen, og tidligere har hun været ansat i Skjern Bank, hvor hun var med til at etablere afdelingen. Lene Fisker har arbejdet i Ribe siden 1993 og boet der siden 1994, så lokalkendskabet til byen og området er stort.

Privat er hun gift med Henning, og sammen har de to voksne børn på 21 og 23 år. Fritiden går med samvær med familien, ture i motionscenteret samt gå- og cykelture.

- Jeg valgte Andelskassen, fordi jeg gerne ville være en del af et udpræget lokalt pengeinstitut, hvor vi er synlige i lokalområdet og bakker op om lokale initiativer. Og sådan et pengeinstitut er Andelskassen. I det hele taget tiltaler bankens værdier mig rigtig meget, og jeg er sikker på, at jeg i Andelskassen i Ribe kan være med til at gøre en forskel sammen med en masse dygtige kolleger, siger Lene Fisker i en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med ansættelsen.