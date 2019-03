Lejlighed udbrændt: Kvinde reddet ud

Brand: I Kronprinsensgade i Esbjerg, har der været brand i en etageejendom. En lejlighed på anden sal er udbrændt.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands opslag på Twitter, skulle brandvæsenet være i fuld gang med efterslukningen af branden, som også nåede at sprede sig til taget. En ældre dame måtte have hjælp til at komme ud af den brændende bygning, imens de øvrige beboere selv kom ud af deres lejligheder.

Den ældre dame er blevet kørt til Sydvestjysk Sygehus til kontrol, det fortæller vagtchef Mads Leervad Dammark fra Syd- og Sønderjyllands Politi