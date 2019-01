Lejere i stor boligblok har været plaget af mus et år. Nu tillader boligselskab, at der lægges gift ud i lejlighederne i Lykkegårdsparken.

- De har masser af gange lovet, at nu gøres der noget ved problemet. Nu skal musene væk. Men viceværterne har ikke fået lov til at bruge gift, og så nytter det jo ikke noget, siger Michael Falck.

I over et år har omkring 100 beboere i en stor etageblok og nogle rækkehuse været plaget af utallige mus. Især i vinterhalvåret er musene vandret fra kolonihaverne i området og ind i de gamle, delvist renoverede etageejendomme. Helt op til anden sal er beboerne plaget af musene.

Esbjerg: Nu tages der gift i brug i kampen mod musene i Lykkegårdsparken. Eksperter fra firmaet "Kryb-Væk" lagde fredag gift ud i enkelte lejligheder i EABs etage- og klyngeejendomme i Østerbyen. Og flere beboere i den store boligblok 4 skal formentlig have gift lagt ud for at komme horderne af mus til livs. De ramte beboere får besøg af skadedyrsbekæmperne i den kommende uge.

Får man besøg af mus inden døre, kan der som regel være tale om to arter:Husmusen eller halsbåndmusen ses indendøre. Husmusen findes i Danmark i to former: en nogenlunde ensfarvet mørkegrå form, der er udbredt i Sydjylland op til en linje fra Fredericia til Ringkøbing. Fra august søger husmus ind i husene, den største invasion sker gerne i midten af september. Husmus i bygninger kan formere sig med op til 50 unger fordelt på 5-6 kuld i løbet af et år. Halsbåndmusen er mørkebrun på oversiden, mens undersiden er kridhvid, bortset fra et brunt bånd (halsbånd) lige foran forbenene. Halsbåndmus bliver normalt ude i det fri, men de, der invaderer husene, gør det normalt senere end husmusene, nemlig mod slutningen af november. De kan til gengæld blive ved at vise sig i husene vinteren igennem. Begge musearter klatrer fremragende, en ung husmus er i stand til at presse sig igennem en revne på 7 millimeter. De kan finde fodfæste på en ru mur, og højt etagebyggeri er ikke sikre mod mus. Er musene sluppet, bør man udrydde dem med fælder. Musegift indendørs vil ofte medføre, at skjulte døde mus vil udvikle en meget ubehagelig stank.

Vi må gøre noget nu

Samtlige beboere i blok 4 fik torsdag en skrivelse om de store problemer med mus.

- At vi går i gang med gift og skriver til beboerne er en optrapning af kampen mod musene. Vi vil gerne have ro på det her problem, fastslår John Jacobsen, der selv personligt har oplevet ubehaget med mus i familiens eget hus.

- Vi er nødsaget til at gøre noget nu. Risikoen ved gift er så, at de døde mus ikke lugter særlig godt. Men eneste udvej er at lægge gift. Vi tager problemer med mus og rotter meget seriøst. Ingen synes jo, at der er lækkert med mus i køkkenet. Man ved ikke, hvor de har været, fortsætter teamchefen.

Typisk er man tilbageholdende med at bruge gift indendørs. Giften er gemt væk i kasser med mere, så der er ingen risiko for forgiftning af børn og husdyr. Problemet kan være døende mus, der skjuler sig.

Han forstår godt, at beboerne er frustrerende over, at der bliver ved med at komme mus ind i lejlighederne.

- Nu prøver vi med giften og håber det løser problemet.