Lejeboliger i Esbjerg er de næst dyreste i Syddanmark

Esbjerg: Offshorebranchens store behov for lejeboliger sætter efter alt at dømme sine spor i en ny rapport, der sammenligner kvadratmeterpriserne på lejeboliger i Danmarks 98 kommuner og rangeret landets dyreste og billigste kommuner.

Esbjerg er således den næst dyreste kommune i Region Syddanmark, når det gælder om at finde en lejebolig. I Esbjerg koster det ifølge undersøgelsen i gennemsnit 80 kroner per måned af bo i en lejebolig. Det svarer til at en 100 kvadratmeter stor lejlighed koster 8.000 kroner i måneden.

I Region Syddanmark er det kun Odense, der med priser på 90 kroner per måned, er dyrere end Esbjerg.

I byer som Vejle og Kolding koster en kvadratmeter henholdsvis 77 og 75 kroner per måned.

Kigger man derimod på, hvor studerende kan bo billigst til leje, i landets største byer, så er Esbjerg otte kroner per kvadratmeter per måned billigere end Aalborg og 31 kroner billigere end Aarhus.

Hovedstaden er et særskilt kapitel. De ti dyreste kommuner i landet er alle placeret i hovedstaden anført af Frederiksberg Kommune, hvor man skal betale 157 kroner per kvadratmeter per måned for en lejebolig.

Blandt samtlige landets 98 kommuner er Esbjerg Kommune placeret på en 48. plads. De billigste lejeboliger i landet finder man Lemvig og Tønder kommuner med 56 og 57 kroner per kvadratmeter per måned.

For Fanø Kommune er datagrundlaget for lavt til at kunne anvendes. Undersøgelsen er baseret på data om 38.327 lejeboliger i kommunerne, der har været annonceret ledige på Akutbolig.dk i løbet af 2018.