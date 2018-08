Legendarisk tøjbutik i Esbjerg rykker opad i gågaden

Esbjerg: I næsten 40 år har Lissy Witt stået i spidsen for tøjbutikken Josefine. I alle årene er det foregået fra den samme adresse på hjørnet af Kongensgade og Kronprinsensgade, men nu er det slut - i hvert fald fra den pågældende adresse. For lige om lidt påbegynder Lissy Witt i en alder af 74 år et nyt eventyr i sin lange karriere.

Det sker, når Josefine, som hun driver sammen med manden Erik Witt og deres to døtre Jane Ley og Mette Witt, flytter nogle hundred meter op ad gågaden og rykker ind på hjørnet af Kirkegade, hvor den svenske tøjkæde Gina Tricot lukker og i stedet nøjes med én butik i Broen Shopping.

- Vi fik et godt tilbud, og jeg tror det bliver bedre for os at rykke længere op imod Torvet. Jeg synes faktisk, det er lidt af en drømmeplads for os, begrunder Lissy Witt, der suppleres af sin datter, Jane Ley, som har sin faste plads i butikken i Esbjerg.

- Vi er rigtig glade for vores nye placering, hvor vi kommer tættere på Torvet og dér hvor tingene sker. Desuden slipper vi og vores kunder for det bøvl, som vil opstå, når renoveringen af gågaden kommer hertil, hvor vi er nu, siger Jane Ley med henvisning til Esbjerg Kommunens kommende renovering af Kongensgade fra Smedegade mod Stormgade.