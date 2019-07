Legendarisk museumsskib flytter til Esbjerg Strand

ESBJERG: I årevis har museumsskibet Horns Rev, der er verdens største træfyrskib, ligget i trygge omgivelser ved Rødspættekaj i Esbjergs fiskerihavn. Men onsdag var det slut. Her blev skibet flyttet til nye omgivelser ved Esbjerg Strand.

Horns Rev, eller Motorfyrskib nr. 1, har over 100 år på skroget. Det blev bygget i 1914 og har en stor historie med sig. Derfor blev skibet efter endt tjeneste omdannet til museumsskib, der drives af en række frivillige, som sørger for at skibet vedligeholdes. En af dem er formand for foreningen Fyrskibets Venner, Peter Sindal Nielsen. Og han er vemodig ved tanken om flytning.

- Det er klart, at det bliver noget andet. Og det er da sørgelig på en måde. Men med tiden er jeg sikker på, at det nok skal blive godt ved Esbjerg Strand. Når det bliver bygget op og gjort mere interessant. Der er ikke så meget liv endnu, men det skal nok komme. Og når det gør, så er det godt for os, siger Peter Sindal Nielsen, der på sin vis gerne ville være blevet lidt længere i de vante omgivelser på Rødspættekaj.

- Det var ikke vores beslutning, og vi tager tingene som de kommer. Det skal nok blive godt det hele. Der er bare lige en overgangsfase, siger han.