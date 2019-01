Hun siger sammenfattende, at de deltagende virksomheder var meget tilfredse med arrangementet, og at de kom i kontakt med mange egnede kandidater.

Arrangementet foregik i samarbejde med Jobcenter Esbjerg og de tre store aftagere af stilladsarbejdere, overfladebehandlere og smede/svejsere, Muehlhan, Semco Maritime og ALL NRG, og cirka 150 ledige og jobskiftere benyttede lejligheden til at høre om de nye jobmuligheder.

Esbjerg står sammen om opgaven

Indtrykket bekræftes af afdelingschef for offshore i Muehlhan Lasse Møller.

- Det var et kanongodt arrangement. Det er andet år, jeg er med, og i fjor havde vi rigtig meget gavn af det. Det viser, at det virker, når mange gode kræfter - Jobcenter Esbjerg, fagforeninger, virksomheder og naturligvis AMU-Vest - går sammen om en rekrutteringsopgave, siger Lasse Møller.

Muehlhan får brug for 130-135 nye medarbejdere inden for overfladebehandling, stillads og rigger til opmandingen i den danske del af Nordsøen fra april.

Hos ALL NRG Oil & Gas forventer HR-chef Tina Flindt at virksomheden, der udlejer arbejdskraft, at skulle opmande kraftigt inden for stillads, overfladebehandling og i et vist omfang isolering til udleje i norsk sektor i løbet af foråret.

- AMU-Vest havde gjort et godt stykke arbejde for at synliggøre mulighederne, og vi mødte fornuftige folk på vores stand. Nogle har en god baggrund, men skal de nødvendige kurser, og andre er praktisk taget klar til at sende af sted, siger Tina Flindt.