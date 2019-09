Leder stopper i Darum Børneby

DARUM: Darum Børneby skal igen have ny leder. Det bekræfter skolechef i Esbjerg Kommune, Bo Meldgaard, om end stillingen endnu ikke slået op.

Skoleleder, Torben Mørup, der kom til Darum i forbindelse med den store ledelsesrokade inden for skolevæsenet for et par år siden, har opsagt sin stilling per. 15. november på grund af alder. Han har i sit skoleliv haft mange væsentlige stillinger; bl.a. en årrække på Kvaglundskolen og Auraskolen med afdelinger i Hjerting, Sønderris og Bryndum.

Lederstillingen i Darum Børneby er ikke helt almindelig i det esbjergensiske skolevæsen. Darum Børneby har nemlig sin egen struktur, idet den dækker hele børnespektret, der omfatter børnehave, SFO, fritidsklub og skole;

- Skolen - fra 0. til og med 6. klasse, og ledelse af skolen fylder meget i stillingen. Vi søger derfor også en lærerudannet person, men det er et absolut must, at vedkommende magter at være leder også for de andre afdelinger i Børnebyen, siger Bo Meldgaard, der har haft et indledende møde med skolebestyrelsen. Senere holdes møder med repræsentanter for alle faggrupper i Børnebyen for at få ansættelsesprocessen skudt i gang.

- Der bliver også repræsentation fra alle Børnebyens afdelinger i ansættelsesudvalget til sin tid, og det er vigtigt at gøre forarbejdet ordentligt og bruge den fornødne tid til det, forklarer skolechefen.

Børn & kulturforvaltningen bruger interne rekrutteringskonsulenter i processen, og især kravet om, at lederen skal kunne favne bredt, stiller store krav til forventningsafstemningen, men endnu er der ikke lagt en tidsplan for forløbet, siger Bo Meldgaard.