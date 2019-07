Leder for stor skole i Esbjerg går til Danfoss-familiens læringsprojekt

- Det bliver en anden type udfordring at arbejde med, men det er en enestående chance, som jeg glæder mig utroligt meget til at blive en del af, siger Kim B. Nielsen, der får arbejdssted på Alsion i Sønderborg.

Overfor JydskeVestkysten afslører Kim B. Nielsen, at han har fået en enestående mulighed for at arbejde for Kata-fonden, der er en internationalt orienteret forsknings- og udviklingsenhed, der udvikler og driver lærings- og innovationsorienterede projekter.

Ros til skolechefen

Med sin afgang nåede Kim B. Nielsen blot at være at leder på Aura i halvandet år. Han kom til Aura fra en stilling som skoleleder i Darum Børneby og byttede stilling med mangeårig skoleleder i Hjerting, Torben Mørup. De to blev ufrivilligt en del af en omdiskuteret rokade, som også ramte ledelserne ved et par andre skole - Bohr og Fortuna - og skolechef Bo Meldgaard blev dengang voldsomt kritiseret af skolebestyrelsesformændene på Aura og Bohr.

I dag er frustration og vrede blevet til ros til det kommunale skolevæsens øverst chef i forbindelse med Kim B. Nielsens exit:

- Vi har i bestyrelsen været utroligt glad for Kim, som sammen med det øvrige ledelsesteam har udarbejdet en meget spændende og interessant profil for skolen. Samtidig vil vi gerne komplimentere skolechef Bo Meldgaard, som personligt er troppet op og har meddelt, at ansættelsen af Kims afløser bliver en god proces, lyder det fra Mette Lorenzen, mangeårig skolebestyrelsesformand på Auraskolen.