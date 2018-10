Ledelse og investorgruppe køber kapitalfond ud af stort offshorefirma i Esbjerg

Esbjerg: Omkring 60 ansatte i offshorevirksomheden SubC Partner A/S i Esbjerg har fået arbejde under en ny ejerkonstellation.

SubC Partner er et projektorienteret selskab, der servicerer både offshore vind- og offshore olie & gas-branchen. SubC arbejder med egne løsninger og kundespecifikke projekter, både over og under vand. Der er 60 medarbejder i Esbjerg.

Ingen forskel

Ledelsen i SubC Partner har i samarbejde med Maj Invest Equity de seneste 18 måneder gennemført en markant turnaround, og salget til ledelsen var en oplagt mulighed.

- Vi har set en positiv udvikling i SubC Partner i 2018, og vi er glade for, at ledelsen nu kan bygge videre på det fundament, vi i fællesskab har skabt i de seneste års tid. SubC har nogle unikke og meget stærke kompetencer inden for offshore-projekter og -løsninger, og vi er spændt på at følge selskabet fremadrettet, udtaler Kasper Skovgaard Kristensen, investment manager i Maj Invest Equity.

Tonny Klein har været medejer og direktør siden SubC Partner etablerede sig på Esbjerg Havn i 2006. Rune Værndal startede i virksomheden i 2013. Begge ejere har en ingeniørmæssig baggrund, og de er stadig dybt involveret i projekterne.

- Vi har med denne handel fået muligheden for at fortsætte det positive momentum, vi har set i den seneste periode og yderligere udvikle SubC ud fra vores ideer og værdier. Vores kunder kommer ikke til at mærke en forskel, da vi stadig vil drive virksomheden med kunden i centrum og i tæt samarbejde med kunden fortsat udvikle forretningen med nye innovative løsninger, siger Tonny Klein, og fortsætter: