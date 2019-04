Lav sol over Esbjerg

Esbjerg/Fanø: Nogle gange kan ord bare ikke yde et billede retfærdighed, og her er et af disse eksempler.

Billedet er taget klokken 06.38 fra Fanøfærgen, da den var på vej til Esbjerg, og da solen ifølge Almanakken står op klokken 06.14 i dag, har fotograf Bjarne Andersen altså fanget solen, netop, som den brød igennem over Esbjergs skyline.

Som en service kan vi oplyse, at solen faktisk ser ud til skulle blive fremme hele dagen indtil solnedgang klokken 20.14 med et temperaturmæssigt højdepunkt midt på dagen med 13 grader. friis