Lauritzen Fonden kaster økonomisk redningskrans til Aktiv Fritids svømmekørekort

Esbjerg: Antallet af udsatte børn og unge, der ønsker sig et svømmekørekort er så stort, at initiativtagerne - Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune og Svømmestadion Danmark - er ved at drukne i succesen. Men med en bevilling på 93.600 kroner fra Lauritzen Fonden er der mulighed for, at cirka 150 børn og unge i år kan få et svømmekørekort.

Svømmekørekortet blev en realitet i erkendelse af, at socialt udsatte børn og unge ikke har samme adgang som deres jævnaldrende til at boltre sig i vandet i den lokale svømmehal. Det betyder, at disse børn og unge ikke har samme forudsætninger som deres jævnaldrende for at lære, hvordan de benytter sig af den slags tilbud. I samarbejdet tager Aktiv Fritid sig af at bygge bro fra udsat barn til Svømmestadion og tilstedeværelse af såkaldte svømmeguider, der guider og hjælper børnene igennem fire læringsmoduler. Svømmestadion Danmark sørger for livreddere til at stå for nogle af modulerne og reducerer desuden billetprisen. Det er den resterende del af billetprisen for de udsatte børn og unge, pengene fra Lauritzen Fonden skal dække.