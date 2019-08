Kendt fond køber konkursramt Esbjerg-skole

Almennyttigt fokus

Således igangsatte Lauritzen Fonden i 2017 sammen med Esbjerg Kommune, initiativet Collective Impact (direkte oversat: kollektiv effekt, red.) og projektet MedVind i Østerbyen. Udgangspunktet for samarbejdet er at styrke den sociale mobilitet for børn og unge i Esbjergs østerby over en 12-årig periode. Købet af den tidligere Bieringhus Efterskole skal være med til at understøtte det arbejde, oplyser Lauritzen Fondens direktør, Inge Grønvold.

Overtagelsen af den nu tidligere efterskole-ejendom er sket per 1. juli, og ambitionen er, at skolen skal omdannes til et civilsamfundskraftcenter i hjertet af Østerbyen med det formål at samle, udvikle, drive og muliggøre fællesskabsstyrkende aktiviteter på tværs af alder og interesse.

Lauritzen Fonden arbejder ud fra en vision om, at flere børn og unge, der lever i økonomisk, social og kulturel fattigdom, bliver bedre rustet til at finde vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse, og etableringen af et civilsamfundskraftcenter i Esbjerg Kommune er derfor i god tråd med Fondens almennyttige fokus.

- Med udgangspunkt i, at unge kan være medskabere af aktiviteter, der samler, vil vi skabe et sted, der kommer med nye bud på fællesskaber med fokus på kultur, det sociale, innovation og kreativitet. Ambitionen er at skabe et sprudlende og levende kraftcenter i hjertet af Østerbyen, der skal styrke og udvikle forskellige og tværgående fællesskaber i området, oplyser Inge Grønvold.