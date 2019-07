Late Night frembringer sydeuropæiske fornemmelser i Nordby

Out of Line Brass Band underholdt i hovedgaden. Foto: Per Benny Paulsen

Der er både kulinariske oplevelser, musikalske indslag, ansigtsmaling for børnene, ponyridning, folkedans og mulighed for at gøre en god handel, når Fanø Late Night fylder Nordbys gader med sydeuropæisk sommerstemning.

Fanø: I løbet af nogle få år er Fanø Late Night blev det en stor succes, som rigtig mange ser frem til hver eneste sommer, og denne sæson er ingen undtagelse. - Fanø Late Night er et fint arrangement, som folk er meget glade for. Det gælder både de mange ferierende på øen, en hel del esbjergensere og butikkerne og restauranterne i Nordby, som i løbet af de fem onsdage i højsæsonen øger deres omsætning væsentligt. De lokale indbyggere nyder også Late Night, fordi der er gadeliv og sort af mennesker, således at stemningen godt kan minde om Sydeuropa, siger Poul Therkelsen, som er turistchef ved Fanø Turistbureau. - I år er det 15. gang, at Fanø Late Night bliver holdt, oplyser slagtermester Henrik Christiansen, som startede arrangement sammen med Stig Mortensen fra Musikhjørnet. Selv oplevede slagter Christiansen og syv andre medarbejdere - seks udenfor butikken ved grillen og to inde i butikken - en hektisk og varm aften, hvor de bespiste mellem 650 og 700 mennesker med ben og pølser og kartoffelsalat.

De øvrige Late Night datoer Late Night i Nordby begyndte den 10. juli og holdes også den 24. juli, 31. juli og 7. august.



I weekenden bliver der igen pres på Fanøfærgen, for da afvikles Fanø Sommer Cup.

Et dusin folkedansere fra Fanø Folkedanserforening var i aktion, her ved Konsul Lauritzens Plads. Foreningen har cirka 70 medlemmer og 12-14 børn. I midten af billedet ses formanden, Hanne Rasmussen. Foto: Per Benny Paulsen

Det vrimlede med esbjergensere Hovedgaden vrimlede med esbjergensere, deriblandt den 58-årige taxachauffør Kim Bertelsen, som altid deltager i Late Night, men kun i uge 29. - Jeg holder ferie i øjeblikket sammen med i alt 10 familiemedlemmer fra byer som Grenå og Billund, og vi bor i to lejligheder på Golfvejen ved Fanø Bad. Late Night er altid hyggeligt, og det er dejligt at se så mange mennesker og høre de musikalske indslag, siger Kim Bertelsen. I gågaden traf vi også viceborgmester Erik Nørreby (V), som fortalte om Fanøs herligheder. - Vi er nu kun fem indbyggere fra at runde de 3.500, og så mange har der ikke været på Fanø i de sidste 100 år, fortalte han. Erik Nørreby benyttede også lejligheden til at gøre reklame for nye byggerunde på Nørre Nytoft og Øgdal.

Pandekagehuset havde også en forrygende dag med gæster hele tiden fra klokken 11.00-21.30. Flere gik forgæves, fordi de ikke kunne få et bord. Også den 10. juli havde vi travlt hele tiden, så Late Night er i høj grad med til at øge omsætningen, fortæller Rikke Christiansen fra Pandekagehuset. Foto: Per Benny Paulsen

Slagter Christiansen med mester Henrik helt til venstre og nogle af hans ansatte havde en varm og hektisk aften, hvor de bespiste mellem 650 og 700 mennesker med ben og pølser samt kartoffelsalat. Foto: Per Benny Paulsen

Ved Rudbecks nød gæsterne den dejlige aften og musikken fra Ole Mouritzen på harmonika, violinisten Tove de Fries og Ole Mouritzens søn, Jens på trommer. Foto: Per Benny Paulsen

Der var sort af mennesker under Late Night i onsdags ? her ved Restaurant Ambassaden. Foto: Per Benny Paulsen