Lars slap heldigt fra møde med fuld flugtbilist

BRAMMING: Mandag ved middagstid er Lars Søvsø Jensen øm i kroppen og han har smerter i venstre skulder. Han har også en lille forbinding om venstre lillefinger, hvor en sene er revet over, og han derfor risikerer at miste førligheden i fingeren.

Men bortset fra det er 51-årige Lars Søvsø Jensen ved godt mod. Han er først og fremmest glad for, at han er i live efter, at han søndag aften klokken 18.17 blev påkørt af en beruset bilist i krydset Mulvadvej/Viadukten i Bramming. En bilist som efterfølgende forsøgte at stikke af fra en ulykke, som i følge offeret - Lars Søvsø Jensen - kunne være endt fatalt.

- Jeg skulle om på banegården for at hente min søn. Jeg holdt på Mulvadvej for rødt og når lige at køre langsomt frem for grønt i krydset, da den anden bilist kommer i en voldsom fart fra Viadukten. Med 60-70 kilometer i timen kommer han ræsende over for rødt og kører frontalt ind i førersiden på min bil. I et splitsekund når jeg at rette nakken bagud imod nakkestøtten, fordi jeg er bange for et piskesmæld. Bilens airbag udløses, så derfor er jeg også øm i næsen, fortæller Lars Søvsø Jensen dagen derpå.