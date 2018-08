De er fodboldtrænere i Bramming Boldklub, men de er der også hvert år, når der skal bankes en byfest i Bramming op. Lars Thomsen og Carsten Hermansen er to af de 300 frivillige, som yder en kæmpe indsats for, at byfesten i Bramming kan løbe af stablen - og blive en succes.

- Jeg træner klubbens U14-hold, hvor min søn spiller. Så for mig er det en naturlig ting at tage en tørn med det forberedende arbejde med byfesten - og også under selve byfesten. I dagene op til byfesten er det arbejde fra klokken 9 til 22, men vi hygger os og har det godt sammen. Sammen med min kammerat, Allan Morsø sørger jeg for at stille barerne op, sætte informationsteltet op, tømme kølere og alt muligt andet forefaldende arbejde. Der er nok af gøremål, konstaterer Lars Thomsen.

BRAMMING: 38-årige Lars Thomsen har taget en ferieuge fra sit job som automekaniker for, at han i en uge kan knokle med at banke byfesten i Bramming op. I øvrigt brugte han også en ferieuge på at være frivillig hjælper på Bramming Boldklubs fodboldskole, så Lars Thomsen er én af dem man kan regne med, når der skal laves frivilligt arbejde i og omkring klubben og byfesten i Bramming.

- Vi skal lave nogle ramper, trapper og stiger, som skal bruges i forskellige sammenhænge. For mig er det helt fint at kunne stille min og et par svendes arbejdskraft til rådighed. Jeg har selv tre børn, som spiller fodbold i Bramming Boldklub, og ved at hjælpe til her er jeg med til at gavne boldklubben - og dermed både mine egne og alle de andre børn, som spiller i klubben, konstaterer Carsten Hermansen, som også træner U11-holdet, hvor hans søn spiller.

- Ja, torsdag aften skal jeg hygge mig og være med i volleyballturneringen, og lørdag får jeg også tid til sammen med familien at tage til torvedag og i øvrigt hygge mig og holde fest resten af dagen, fortæller Lars Thomsen, hvis hustru Heidi er helt med på, at han bruger en god portion fritid på arbejdet med byfesten.

Tirsdag tidligt på eftermiddagen var han i fuld vigør på festpladsen ved Bramming Stadion, og han understreger, at nok har han en del vagter under selve byfesten, men han får også tid til selv at tage del i festen.

Håndværkerfrokost

Han og familien flyttede til Bramming for 12 år siden, og han har stort set hjulpet til på den ene eller anden måde siden dengang.

- I forbindelse med byfesten er det også mig, som organiserer og tager imod bestillinger til fredagens håndværkerfrokost. Håndværkerfrokosten blev tidligere holdt i festteltet, men da vi endte med, at være en lille flok håndværkere, som sad nede i det ene hjørne i teltet, flyttede vi den for seks år siden ind i byen, og fredag har vi fuldt hus og 245 deltagere. Det plejer at være super hyggeligt at mødes med byens andre håndværkere, og så kan man også netværke og måske få lidt ud af det på den måde. Jeg tror da også på, at det gavner min virksomhed, at jeg selv giver nogle hjælpende hænder med ved byfesten.

Lars Hermansen er far til fire, og det er ikke kun ham selv, men også hans hustru, som hjælper til ved byfesten.

- Det har vi det helt fint med. Der er et godt socialt sammenhold, og det er alt sammen med til at gøre det en lille smule sjovere at bo i Bramming, mener den hjælpsomme tømrermester.