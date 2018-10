Lars Walther sender stor tak til klubben efter forløsende sejr

Forløsningen var til at se på Lars Walther efter kampen mod KIF, hvor det blev til en 24-20-sejr. Han sendte en stor tak til klubben for dens tålmodighed til ham og spillerne gennem en svær periode.

Forløsning: Så lykkedes det endelig for Lars Walther og Ribe-Esbjerg-spillerne. En helt igennem grufuld periode med kollektive kollapser fik lørdag en foreløbig ende, da holdet tog en 24-20-sejr på udebane mod Kolding.

- Det er en kæmpe forløsning. Jeg vil sige en stor tak til mine spillere, og en stor tak til klubben for sin tålmodighed. Jeg synes, at klubben har været rigtigt dygtige til ikke at lægge et unødigt pres på os, var Lars Walthers umiddelbare reaktion på kampen.

Han roste sit hold for stor disciplin både i forsvar og angreb, og så var det heller ikke uden betydning, at Søren Rasmussen stod en god kamp.

- Jeg er stolt af mit hold i dag, for det er ikke nemt at komme hertil. Du kunne have sat et hold fra 1. division på banen mod os, og så ville kampen have været lige så svær for os i dag, sagde Lars Walther videre.

En forklaring på de mentale kollapser i de sidste kampe havde han stadig svært ved at levere.

- Meget af det, der er foregået de sidste par kampe, har været en kæmpe mental kamp. Det kan godt være, at jeg er træner, men jeg er ikke mental træner, så det er svært at sige, hvad det er. Jeg er bare glad for, at vi lykkedes i dag.