Larmende råger er en daglig pestilens

BRAMMING: Når solen skinner og temperaturerne stiger vil pensionistægteparret Svend Aage og Karen Nielsen gerne sidde ude i deres lille hyggelige gårdhave ved rækkehuset i Bøgeparken i Bramming. Men de gør det sjældent og slet ikke lige nu, hvor larmen fra rågerne på baneterrænet cirka 100 meter fra deres hus er så voldsom, så de slet ikke har lyst til at opholde sig i gårdhaven.

- Larmen fra rågerne er en daglig pestilens. Vi er ellers glade for at bo her. Vi har kun boet her i to år, men skal nu bo her den tredje sommer, og den ser vi ikke ret meget frem til på grund af rågerne. Én ting er larmen. Noget andet er, at rågerne skider både på vasketøjet og på fliserne, og jeg er også selv blevet ramt af en klat i nakken, fortæller Karen Nielsen.

I følge hendes mand, Svend Aage Nielsen larmer rågerne hele året rundt.

- Men det er allerværst her i marts og april, hvor rågerne yngler. Her kan man ikke holde ud at opholde sig uden for, siger Svend Aage og føjer til, at når der kommer blade på trækronerne dæmper det larmen fra rågerne en smule. Men larmen forsvinder ikke.

I haven har han et træbræt, som han med jævne mellemrum hamrer ned i havebordet. Det giver et ordentligt drøn, som i et kort øjeblik får rågerne til at flakse forvirrede rundt.

- Det bræt hamrer jeg ned engang imellem, men det skræmmer jo ikke rågerne væk, konstaterer Svend Aage Nielsen lettere desillusioneret.