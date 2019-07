Langvarig chikane mod ekskæreste gav fængsel

Det kom til at koste en 56-årig mand fem måneder bag tremmer, at han i en længere periode chikanerede sin ekskæreste, som han har forbud mod at opsøge og kontakte. Manden er blevet dømt for 26 forhold, de fordeler sig på hærværk, vold, blufærdighedskrænkelse og overtrædelse af tilhold.

Esbjerg: Et brud på et samlivsforhold, der havde varet i 8-9 år, blev alt andet end gnidningsfrit for en 56-årig mand og hans ekskæreste.

Kort efter bruddet i efteråret 2017 begyndte manden at chikanere ekskæresten på forskellige måder, og nu er han blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for i alt 26 forhold.

Den første episode fandt sted den 13. november 2017, hvor det på kvindens adresse i Varde kom til et sammenstød mellem de to. Kvinden forklarede i retten, at manden havde slået hende med flad hånd i ansigtet, slået hende med knytnæve på kroppen, spyttet hende i ansigtet, kastet en kaffekande efter hende og at han havde kastet hende ned på jorden og sparket hende.

Ifølge manden havde der været tale om et slagsmål, hvor begge parter havde udøvet vold.

To uger senere traf de to hinanden på et bibliotek i Esbjerg, hvor manden ifølge kvindens forklaring tog hende i skridtet og kom med en bemærkning i retning af "Får du noget for tiden?". Manden erkendte i retten at have sagt noget i den stil, men han mente kun at have givet kvinden et klap i bagdelen.