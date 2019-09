Lang vej inden tomt pizzeria igen kan udlejes

RIBE: Det er en fredet bygning med et forhus fra 1650 og et baghus, som er opført omkring år 1800. Derfor er der også mange formalia og krav, som skal overholdes, når man vil restaurere en ejendom, som den, der ligger på Nederdammen 28 i Ribe, og som indtil for kort tid siden husede Pizza Expressen, som nu er rykket op på Domkirkepladsen.

Ejeren af den fredede bygning, Lone Petermann, fortæller, at hun fik nøglerne til det tomme butikslokale overdraget 1. september, og nu forestår der en længere proces, inden lokalet igen kan lejes ud.

- Jeg havde en arkitekt med for at besigtige lokalet, og Jørgen Overbys Tegnestue skal nu udarbejde en plan for hvor lidt eller meget, der skal restaureres. Men fordi der er tale om en fredet bygning er der mange ansøgninger til Slots- og Kulturstyrelsen og Esbjerg Kommune, som skal være i orden, og derfor forestiller jeg mig heller ikke, at vi kan komme i gang med restaureringen før engang i løbet af foråret 2020, siger Lone Petermann.

Som følge heraf forventer hun også, at der kommer til at gå det meste af et år, inden lokalerne igen kan udlejes.

- Jeg er meget åben over for alle de muligheder, der kan være for udleje af lokalet, men der går altså et godt stykke tid, inden vi igen kommer til at leje lokalet ud, understreger Lone Petermann.