Landsret frifandt tyrkisk mand for knivstikkeri

Sagen tog sit udgangspunkt i en konflikt, som angiveligt skulle have fundet sted den 20. januar i år mellem den tyrkiske mand og tre pakistanske mænd, som også boede på asylcentret i Hviding. Årsagen var børnegråd fra den tiltalte mands værelse, hvor han boede med hustruen og de to børn. Da den tyrkiske mand kom tilbage fra rengøring af en gryde, skulle han have slået ud med gryden mod de tre mænd. Siden gik han ind på værelset, og her lød forklaringen i byretten på, at tyrkeren skulle have fundet en stor køkkenkniv, som han tog med ud på gangen og gjorde udfald mod de tre mænd. To fik snitsår på hænder og fingre, lød det da sagen blev behandlet i byretten.

Berettiget tvivl

Advokat Jens Graven Nielsen, som var forsvarer for den tyrkiske mand ved tirsdagens landsretssag oplyser, at baggrunden for, at hans klient blev frifundet af landsretten var, at der er berettiget tvivl om, at den tyrkiske mand var skyld i bataljen på asylcentret i Hviding.

Han fortæller, at der i byretssagen var et kvindeligt vidne, som oplyste at den tyrkiske mand ikke var i nærheden af de tre pakistanske mænd - og derfor var uskyldig, og der var også på andre punkter tvivl om skyldsspørgsmålet.

Hverken det kvindelige vidne eller de tre forurettede pakistanske mænd blev afhørt i landsretten. De tre pakistanske mænd er heller ikke længere i landet. Ifølge Jens Graven Nielsen er de alle tre udrejst af landet.