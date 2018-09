Esbjerg: Pengene er store og karrieren kort i den professionelle fodboldverden. Lige så store er fristelserne, og nogle spillere vælger at leve livet i sus og dus - her og nu.

Den kategori tilhører Jonas Knudsen ikke. Den tidligere EfB-spiller er bare 25 år og med succes i den engelske klub Ipswich samt status som fast mand i den danske landsholdstrup har han måske otte-ti år tilbage af sin karriere.

Men den unge venstreback, som oprindeligt fik sin fodboldopdragelsen i Hjerting IF, har allerede nu truffet en væsentlig beslutning, som skal sikre ham indtjening og beskæftigelse, når hans professionelle fodboldtilværelse stopper.

Han har således sammen med et andet tidligere EfB-talent, Nikolaj Brammer, kastet et langt indkast efter ejendomsinvesteringsmarkedet i sin hjemby, og via selskabet Brammer & Knudsen ApS har de to investeret i køb af en boligudlejningsejendom i Esbjergs midtby.

Knudsen, der helst går stille med dørene, ønsker ikke at oplyse prisen på ejendommen, der har fem lejemål, men der er tale om en mindre millioninvestering.

- Investeringsmæssigt giver det ingen mening at lade pengene stå i banken, og i stedet for at vente 5-10 år, kan man jo ligeså godt foretage sig noget klogt nu. Samtidig var det nu, muligheden bød sig, forklarer Jonas Knudsen, der fremhæver, at han ikke kunne forestille sig en bedre investeringspartner end sin mangeårige ven, Nikolaj Brammer.