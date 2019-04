Landsdækkende organisation henter inspiration hos Ribes amatørmusikere

Ribe Amatørmusikerforening - RIAMUF - har så stor succes med stigende medlemstal og højt aktivitetsniveau, at landsorganisation for rytmiske amatørmusikere flere gange har rettet henvendelse for at høre om hemmeligheden bag. Som en del af succesen

Ribe: At RIAMUF i weekenden kunne indvie et helt nyt musikstudie skyldes til dels, at foreningen støt og roligt får flere nye medlemmer og at foreningen har et meget højt aktivitetsniveau, som både lokale virksomheder og fonde ønsker at bakke op om.

Foreningen har nået et medlemstal på omkring 180 medlemmer, hvilket er det højeste tal siden de glade dage i 1990'erne, og foreningens succes er heller ikke gået ubemærket hen hos ORA, der er landsorganisation for alle rytmiske amatørmusikere, for vækstlaget, for øvelokalerne og for musikforeninger over hele Danmark. Formand for RIAMUF, Michael Vahl, forklarer, at RIAMUFs succes er rygtedes langt ud over kommunegrænsen.

- Vi er flere gange blevet kontaktet af ORA, som gerne vil høre, hvad det er vi gør, siden vi har så stor succes, siger Michael Vahl og forklarer, at RIAMUF netop har fået et medlem med i ORAs bestyrelse på deres opfordring.

Hvad er det, I kan i RIAMUF?

- Jeg tror, det store nøgleord er fællesskabet. Og det lyder måske banalt, men det her er et sted, hvor jeg blandt andet selv har skabt flere venner end i nogen andre sammenhænge. Hos RIAMUF er det fuldstændig lige meget, hvor du kommer fra, eller hvilken bagage du har med. Bare du er klar på at give en hånd til foreningen, så bliver du modtaget med åbne arme, siger Michael Vahl.