Der er godt fyldt op på mandeyoga-holdet i Roager, hvor holdet på blot en enkelt sæson er vokset fra tre til 18 deltagere. Instruktør er Tove Bundesen, der selv tog uddannelsen som yoga-instruktør for at kunne starte yogahold op for både herrer og damer i landsbyen. Foto: Kåre Welinder