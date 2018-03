Landmand kritiserer kommunen for brudt aftale

62-årige Jens-Carl Hansen driver Størsbølgård, nær Bramming. For 24 år siden fjernede han et dige, som lå midt på én af hans marker. Nu forlanger Esbjerg Kommune diget genopført, nøjagtig hvor det tidligere lå. På trods af en aftale landmanden indgik med en kommunal embedsmand om, at diget kunne genopføres få hundrede meter fra der, hvor det lå oprindelig.

Det gjorde han for at få den mest rationelle drift af sine marker. I 17 år var der ikke nogen, som reagerede på det. Men så for fem-seks år siden fik Jens-Carl Hansen et brev fra en embedsmand i Esbjerg Kommune, som skrev at han skulle genopføre diget nøjagtig, hvor det lå tidligere. Det var et krav på begæring af Slots- og Kulturstyrelsen.

- Da man i sin tid byggede motorvejen blev mine marker skåret direkte igennem af motorvejen. For at afbøde virkningen af det købte jeg en naboejendom og fik dermed noget erstatningsjord. I skellet mellem de to ejendomme lå det 127 meter lange dige, som jeg så fjernede for cirka 24 år siden. Så vidt jeg husker i 1993 eller 94, fortæller Jens-Carl Hansen.

Jens-Carl Hansen driver Størsbølgård uden for Bramming sammen med sønnen Rasmus. Til gården hører 400 hektar jord. Gården har en besætning på 700 køer, og på markerne dyrkes græs og majs til foder til køerne. På gården er beskæftiget i alt 11 ansatte.Den 15. februar i år fik Jens-Carl Hansen et afslag fra Esbjerg Kommune på en ansøgning om at etablere et erstatningsdige. Afslaget begrundes i Museumsloven, hvori det hedder, at et dige med kulturhistorisk værdi ikke må fjernes. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til at genopføre et erstatningsdige - men ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er betingelserne herfor ikke opfyldt på Jens-Carl Hansens marker. Det henholder Esbjerg Kommune sig til i afslaget.

Smidighed tak

- Og det tror jeg sådan set kommunen er i sin gode ret til - rent juridisk. Til gengæld synes jeg nok, at man fra kommunens side kunne handle lidt mere smidigt. Jeg undrer mig over, at en embedsmand pludselig efter 17 år giver sig til at skrive til mig, at jeg skal genopføre et dige på mine marker. Hvad logikken er i det, kan jeg ikke se, siger Jens-Carl Hansen.

Efterfølgende havde han en del kommunikation frem og tilbage med den kommunale embedsmand, og samtidig skete der det, at forsyningsselskabet Din Forsyning ønskede tilladelse til at grave en spildevandsledning ned på Jens-Carl Hansens marker. Den skulle graves ned netop der, hvor det fjernede dige tidligere var placeret.

- Det er to år siden. Forsyningsselskabet pressede på for at komme i gang med arbejdet. Men inden jeg ville give dem tilladelse, ville jeg have sagen med diget ud af verden. Så jeg indgik en aftale med den kommunale embedsmand og en jurist, om at jeg skulle genopføre diget et andet sted, end der hvor det lå oprindeligt. Et par hundrede meter fra digets oprindelige placering. Den aftale skrev jeg under på - og det samme gjorde den kommunale embedsmand. Mindre end to uger senere skrev han til mig, at aftalen blev trukket tilbage. Så følte jeg mig regulært røvrendt, siger Jens-Carl Hansen.