Landmand efter ekspropriering: Det er tyveri ved højlys dag

Landmand Kim Brodersen er rystet over Banedanmarks ageren i en sag omkring fjernelse af en usikret, privat jernbaneoverskæring, hvor staten i stedet for at tilbyde ham en ny vej til hans marker har valgt at ekspropriere hans områder og sælge dem til en nærliggende landmand. Vel at mærke marker han skulle bruge, når han om halvandet år trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

- Det var en løsning nummer tre. Det var en totalekspropriation af mine to marker. Jeg havde intet at skulle have sagt. De købte det og havde efter min bedste overbevisning allerede solgt det videre, siger Kim Brodersen, der finder det underligt, at man ikke kan lægge en vej uden om en sivebrønd, hvilket for ham blot er med til at gøre sagen endnu lusket, fordi man normalt kan beregne den slags med omkring ti centimeters nøjagtighed.

- Det ville blive en omvej for mig. Istedet for 200 meter ville jeg få 2,5 km, men jeg havde egentlig accepteret det. Pludselig blev dette dog fejet af bordet, fordi de sagde, at de ikke kunne lave vejen, da de havde fundet en sivebrønd i området, hvor vejen skulle ligge. I stedet tilbød de mig en mark på vestsiden af jernbanen i bytte, men den står altid under vand, så det sagde jeg nej til, forklarer Kim Brodersen, der i efteråret 2017 så fik et ikke decideret borgervenligt brev ind ad døren.

Sagen tager udgangspunkt i en usikret, privat jernbaneoverskæring, som Banedanmark vil lukke som følge af øget sikkerhed for lokoførerne på strækningen mellem Bramming og Tønder. Overskæringen er eneste måde, hvorpå Kim Brodersen kan komme fra sin ejendom på vestsiden af banen til sine 6,3 hektar øst for banen, og efter det første møde med Banedanmark og en besigtigelsesforretning i foråret 2017, sagde Banedanmark, at de ville lukke overskæringen, og i stedet lave en ny vej på 450 meter på østsiden af banen, så Kim Brodersen på den måde kunne komme til sin jord.

JydskeVestkysten fortalte i en artikel juni 2016, hvordan Kim Brodersen mente, det var at skyde gråspurve med kanoner, at Banedanmark ville lukke hans private overkørsel. I dag forklarer Kim Brodersen, at der aldrig har været problemer med overkørslen, som han har været eneste bruger af siden 1995, hvor han manuelt skal åbne og lukke to drejebomme til en strækning med gode udsigtsforhold i begge retninger, ligesom han maksimalt krydser banen 25 gange årligt.

Rystet

I løbet af efteråret 2017 fik Kim Brodersen så en indkaldelse til ekspropriationsforretning med blandt andet jurister fra Banedanmark. Denne fandt sted 1. november

- Jeg har aldrig fået en forklaring på, hvorfor man valgte netop denne løsning. Samtidig valgte man hverken at inddrage tab af dyr eller tab på ejendommen med i den pris, de tilbød. De har udelukkende taget værdien af jorden, som de beregnede til 900.000 kr., siger Kim Brodersen, der herefter fik et dokument til underskrift. Han har aldrig skrevet under og kunne på nuværende tidspunkt ikke drømme om at gøre det, og pr. 1. december fik han så at vide, at staten nu havde overtaget hans jord.

- Det her er blevet en principsag, og det er ikke noget, vi kommer til at blive enige om, selv om det skulle vise sig, at de vil tilbyde flere penge. For mig at se er der ingen tvivl om, at denne aftale er lavet for længe siden, for det lyder underligt, at man skulle droppe det hele på grund af en sivebrønd, siger Kim Brodersen og forklarer, at han har fået at vide, at en vej ville koste 450.000 kr. og at han derudover ville blive kompenseret op til de beregnede 900.000 kr.

Og Kim Brodersen er rystet over hele Banedanmarks fremgangsmåde i sagen.

- Havde de spurgt, om det var noget vi kunne sætte os ned og tale om over en kop kaffe, så havde situationen nok været anderledes. De siger bare, at de har loven på deres side, men samtidig siger man jo, at ejendomsretten er ukrænkelig. Det er jo som fanden læser biblen, og jeg troede faktisk, man skulle tilgodese lodsejerne i sager som disse, men det har de ihvertfald ikke gjort her. Jeg bliver bare tromlet, og de gør det, fordi jeg bare er en lille mand med et hobbylandbrug. Andre steder kan man jo både fjerne skove og lave erstatningsveje i lignende sager, siger Kim Brodersen, der kalder det hele for én stor rævekage.

- Denne sag har virkelig kostet mange søvnløse nætter. Det er hjerteblod, det her, for jeg er tredje generation på gården, og eneste håb er, at jeg får det hele tilbage igen, hvis Banedanmark taber en retssag. For vi kommer til at lægge sag an, siger Kim Brodersen.