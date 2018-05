Landmænd om elmaster: Hvad hvis landbruget altid valgte den billigste løsning?

Formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, forstår hverken Energinets eller statens argumentation om at vælge højspændingsmaster til 400 kV-ledninger igennem Vestjylland, fordi det er det billigste. Han kalder det en dårlig undskyldning, og spørger hvad der ville ske, hvis også landmænd brugte den billigste løsning.

- Det med, at det er den billigste løsning er en dårlig argumentation. Det kan godt være, det er billigere end at lægge kablerne i jorden, men når vi som landmænd vil lave en løsning, der er billig, eksempelvis omkring rensning af spildevand, så får vi ikke lov til at lave den billigste løsning, men skal derimod lave det, der er bedst for naturen, siger Niels Laursen, der er overbevist om, at ikke mange ville synes om, hvis landbruget i forhold til naturen brugte den billigste løsning hver gang, på samme måde som Energinet nu vil gøre det med elmasterne.

Ribe: Bliver Energinets planer om højspændingsmaster fra Endrup til Niebüll til virkelighed, så kan formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, se frem til at få opført 35-40 meter høje elmaster hen over sin jord. Dermed vil han komme i samme båd som mange af landboforeningens medlemmer i kommunerne langs linjeføringen, og han bruger udtrykket "megatræls" om fremtiden for de lokale landmænd.

Nyder udsigten

Niels Laursen forklarer, hvordan han altid nyder udsigten over egne marker, og at han derfor er træt af, at det ofte er landmændenes marker, det skal gå ud over.

- Jeg synes, det er småligt at mene, at man bare kan stille masterne ud på landmændenes marker og så grave kablerne ned der, hvor naturen er særlig skrøbelig. Det er møgirriterende, at det altid er vores marker, der bliver ramt, men vi kan jo ikke rigtigt gøre noget ud over at blive ved med at brokke os, siger Niels Laursen og forklarer, hvordan markerne skal lægge jord til elmaster, gasledninger, rensningsanlæg, nedsivningsanlæg med mere.

- Alt dette kommer ud til os, mens man kan grave det ned, når det foregår inde i byen. Jeg synes da, man også skulle hænge elledninger op inde i byerne, hvis man gøre det på landet, siger Niels Laursen, der ofte ikke forstår især politikeres prioriteringer mellem land og by.

- Vi mener, at når det kan graves ned, så bør det graves ned. Kan det rent teknisk ikke lade sig gøre på hele strækningen, så bør man vente med at gå i gang, indtil man har fundet en løsning, der kan, siger Niels Laursen, der godt ved, at det for landmændenes vedkommende er op ad bakke i forhold til at kunne gøre noget rent konkret i forhold til elmasterne, men han forklarer, at man vil gå sammen med blandt andre Landbrug & Fødevarer i forhold til at danne fælles front mod opsætning af de forhadte master.