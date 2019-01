Landets mindste Brugs fordobler bonus til medlemmerne

Brugsen på Vadehavsøen har hidtil udbetalt dividende på to procent af alle varekøb til medlemmerne. Fra årsskiftet er der indført en lokal bonusordning, som betyder at medlemmerne får 4,2 procent af alle varekøb.

MANDØ: Medlemmerne af landets - formentlig - mindste Brugs, Brugsen på Mandø kan se frem til en økonomisk gevinst, når de i fremtiden gør deres dagligvareindkøb i den lille Dagli'Brugs. Bestyrelsen for Brugsen har nemlig fordoblet den bonus medlemmerne får, når de handler i butikken. Hidtil er der blevet betalt dividende på to procent af alle indkøb. De penge er udbetalt kontant til medlemmerne. Fra årsskiftet er der indført en lokal bonusordning med en bonus på 4,2 procent, som medlemmerne får for alle varekøb. Bonussen udbetales ikke kontant, men skal bruges til køb i forretningen.

- Dividendeordningen udgår, fordi den er for dyr at administrere. Det er ikke kun hos os, men også i en række andre mindre COOP-ejede forretninger. I stedet har vi så fået frie hænder til at lave en lokal bonus, og vi har som bestyrelse selv kunne bestemme procentsatsen på bonusordningen, fortæller Poul Erik Fredskild, formand for bestyrelsen for Brugsen på Mandø.

Bonusordningen betyder således, at et medlem, som på årsbasis køber for eksempelvis 20.000 kroner vil få 4,2 procent i bonus - 840 kroner - som medlemmet så kan handle for i forretningen.

- Vi håber selvfølgelig det kan være med til at øge vores omsætning. Og vi håber på at kunne få nye medlemmer til Brugsen. Det koster 200 kroner at være medlem, og alle - ikke kun beboere på øen, sommerhusejere og gæster - kan være medlem, fortæller Poul Erik Fredskild.