Landboformand og vandløbsekspert: Positivt med ansvar for et helt vandløb

Formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, er positiv overfor en ny Kongeåkomité, og han mener lodsejerne omkring Kongeåen har krav på et klart svar på, hvad man ønsker at satse på i området. Også mangeårig vandløbsekspert giver ros til det, han kalder tre fremsynede kommuner.

Vilslev: Formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, hilser det velkomment på sine medlemmers vegne, at tre kommuner er gået sammen for at at forbedre forholdene omkring Kongeåen i en nyoprettet Kongeåkomité.

- Det synes jeg er rigtigt godt. Det kan give skred i processen og klare linjer, og det passer godt i forhold til, at jeg har lovet lodsejerne omkring Kongeåen et klart svar på, om man fra kommunens side ønsker at satse på de lokale landbrug eller på naturen, siger Niels Laursen, der aldrig har kunnet se rimeligheden i, at det er lodsejerne i den vestligste del af Kongeåen, der skulle stå for skud.

- Det er positivt, at man nu i et samarbejde endelig vælger at tage ansvar for et helt, samlet vandløb i stedet for at de enkelte kommune hidtil blot har passet deres egen kommune. Hidtil har de opstrøms kommuner jo egentlig kunnet være ligeglade, så det er godt, at man nu sætter sig sammen, åbner øjnene og ser bredere ud over landskabet, siger Niels Laursen, der også har en lille bøn til Kongeåkomitéen.

- Det er fint, at der oprettes en følgegruppe med personer fra de Grønne Råd, men jeg håber, at lodsejerne på en eller anden måde også bliver repræsenteret i Kongeåkomitéen, siger Niels Laursen.