Esbjerg: En eller to indbrudstyve gør det i dyre lamper i øjeblikket - især standerlamper. Søndag kort før kl. 19 fik politiet anmeldelse fra et vidne, der havde forfulgt en knallert med to personer. Passageren sad med to PH-standerlamper, som var stjålet kort tid før. Politiet eftersøgte knallerten, men det lykkedes ikke at opspore den og de to personer.

Men lampetyvenes gerninger kan formentlig opgøres således: Ved et indbrud på Østervangsvej mellem onsdag kl. 9 og søndag kl. 11.55 blev der opbrudt et terrassevindue, og der blev stålet en PH-standerlampe. På samme måde er der på Odinsvej i Esbjerg Ø onsdag til lørdag stjålet en Louis Poulsen standerlampe samt noget spiritus og en YouSee-boks

Endelig er der også stjålet PH-lamper i Haraldsgade søndag eftermiddag. Et stuevindue er brudt op, og der er stjålet to PH-standerlamper. En beboer har set en mulig gerningsmand, der beskrives som 20-25 år, 180 cm høj, alm. af bygning, halvlangt hår og glatbarberet. Manden bar mørkt tøj med hætte. Han forsvandt fra stedet på en sort scooter uden nummerplade. Og det var efter dette indbrud politiet indledte jagten på de to gerningsmænd. /stok