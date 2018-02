Lampetyve er på spil i Esbjerg

Esbjerg: Indbrudstyve med trang til at stjæle PH-lamper er på spil i Esbjerg. Der er stjålet PH-lamper fra flere private hjem, og Syd- og Sønderjyllands Politi mener, der kan være tale om de samme gerningsmænd.

Fra en villa på Ingemanns Allé er der stjålet en PH-lampe, som stod i en vindueskarm ud mod gaden. Tyvene skaffede sig adgang ved at knuse en rude, stak en hånd ind og stjal lampen. Indbruddet skete onsdag fra klokken 18.30 til 19.30, og i forbindelse med indbruddet blev to unge mænd set køre fra stedet på en knallert. De kørte i nordlig retning, og politiet forsøgte efterfølgende at finde dem - uden held.

Fra en lejlighed i Norgesgade er der også stjålet en PH-lampe. Indbruddet skete onsdag i tidsrummet fra klokken 8 til 21.20, og tyven skaffede sig adgang ved at bryde et soveværelsesvindue op.

Fra en bolig på Havbakken i Hjerting blev der i tidsrummet fra onsdag klokken 23.45 til torsdag klokken 00.45 stjålet en PH-standerlampe og en PH-lysekrone; sidstnævnte var en jubilæumsmodel af mærket Bombardement.

Også her skaffede tyvene sig adgang ved at bryde et vindue op.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke nogen opgørelse over, hvor dyre de lamper, der er stjålet, er.