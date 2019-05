Lammefestival lader kendte kokke lave udsøgt mad af vadehavslam

Esbjerg: Lammefestivalen i perioden den 1. til 15. juni byder på en lang række aktiviteter og oplevelser.

En af dem foregår på ECH Parks Restaurant i Esbjerg, hvor køkkenchefer fra en række førende sydvestjyske restauranter den 4. juni sammen skal bespise 100 gæster med en menu baseret på lammekød fra Vadehavsområdet.

5-kokketræf er et eksklusivt arrangement i den niende udgave af Lammefestivalen, hvor producenter, slagtere og restauranter hvert år siden 2011 er gået sammen om at brande produktet, vadehavslam, og øge interessen for at spise lam.

Værten er køkkenchef Bo Rasmussen, ECH Parks Restaurant i Esbjerg.

- Det er fantastisk at få lov til at samle andre garvede gutter for sammen at underbygge og styrke tendensen til at købe danske og lokale fødevarer. Det bliver et stort fællesskab, vi hjælpes ad, og vi må på skift agere kokkeelever i den ansvarlige koks tjeneste. Det bliver med fuld gas i køkkenet, og vi glæder os, siger Bo Rasmussen i en pressemeddelelse.