Lagerhotel får lov at udvide i Tjæreborg

Lagerhotellet på Sønderbyvej i Tjæreborg har fået lov til at udvide, men det er ikke noget, flere naboer, som klager over trafik og støj, er glade for.

- Naboerne anfører blandt andet, at de oplever, at der ofte er tre-fire lastbiler per nat, særligt i weekender og på helligdage, og at de tit holder i tomgang, hvilket giver støj- og lysgener, forklarer Plan & Miljøudvalgets næstformand, Kurt Bjerrum (V) og tilføjer, at naboerne anbefaler, at hvile- og parkeringspladsen flyttes op til den anden ende af virksomhedens grund, så der bliver over 250 meter til den nærmeste nabo.

Lagerhotellet, der ligger, hvor Tjæreborg Champignonfabrik engang lå, råder over en samlet bygning på knap 22.000 kvadratmeter og tilladelse til udendørs oplags-areal på 17.000 kvadratmeter, og begge dele anvendes af flere forskellige lejere. Imidlertid er en række naboer ikke så glade for naboskabet, som de synes giver trafikgener og støj fra overnattende lastbiler, der holder i tomgang, og de mener heller ikke, at området kan tåle en stigning i antallet af lejere og dermed overnattende gæster. I alt 10 naboer er blevet hørt i sagen, men der er kommet svar fra fire.

Esbjerg Kommune: Det var ikke til naboernes udelte begejstring, at lagerhotellet på Sønderbyvej 7 i Tjæreborg fornylig bad Esbjerg Kommune om at få lov at udvide med en tilbygning på knap 3.500 kvadratmeter.

Teknik & Miljø har vurderet, at Sønderbyvej ikke bliver voldsomt mere belastet hvad angår trafik med en udvidelse af lagerhotellet. Der er i dag mulighed for at benytte ind- og udkørsel både på Sønderbyvej og Vestre Strandvej, og begge ind- og udkørsler benyttes også i dag. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at stille krav om at ændre på trafikken tilog fra lagerhotellet, selv om naboerne ønsker det. Forvaltningen anbefaler dog, da der er boliger langs Sønderbyvej, at trafikken til og fra lagerhotellet foregår via Vestre Strandvej til rute 11 - Tjæreborgvej, når det kan lade sig gøre.

Indskærpelse

Indehaveren af lagerhotellet har til Esbjerg Kommune oplyst, at der i dag kommer 24 lastbiler til ejendommen - et antal, der vil stige til anslået 26 lastbiler, når tilbygningen er færdig. Han har samtidig svaret som kommentar på klagerne, at man ikke tidligere har håndhævet, at parkering af overnattende lastbiler skal foregå på bygningens bagside, for det har ikke været vurderingen, at det generede nogen, at bilerne parkerede ved Sønderbyvej.

- Nu indskærper vi, at transporter, der ankommer til lagerhotellet uden for normal åbningstid, skal parkere på holdepladsen ud mod Tjæreborgvej. Men vi giver tilladelse til udvidelsen, for vi har vurderet, at der er tale om en forholdsvis lav stigning i antallet af ekstra biler på Sønderbyvej med den nye tilbygning, siger Kurt Bjerrum.