Læs signalement: Kvinde er forsøgt voldtaget i Esbjerg

Esbjerg: Klokken 3.10 natten til lørdag har der været et forsøg på voldtægt i Esbjerg. En 19-årig kvinde fra Esbjerg blev ved hjørnet af Englandsgade og Skolegade trukket ind i en baggård. Her blev hun befølt og har klart en opfattelse af, at gerningsmanden vil voldtage hende. Hun har også nogle skader i form af kradsemærker og blå mærker. Det lykkes hende at rykke sig løs og løbe fra stedet.

Politiet vil gerne have hjælp til at finde gerningsmanden. Signalementet er: Mand af danske udseeende, 45-50 år gammel, meget høj, har kort skæg og var iført sort jakke og sorte bukser.