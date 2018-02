Lærlingen Fie styrer lige nu butikken i Vejrup

Fie Rosenberg styrer alle indkøb i blandt andet frugt- og grøntafdelingen, og her er det kunsten at have et stort vareudbud, men samtidig at undgå at købe for meget ind, så der er for mange fødevarer, som går til spilde. Foto: Ole Maass.

Fie Rosenberg er voksenlærling med ét år tilbage af sin uddannelse som salgsassistent. Men lige nu er hun midlertidig chef for købmandsforretningen i Vejrup.

VEJRUP: Hun er voksenlærling, men lige nu er hun chef for Min Købmand-supermarkedet i Vejrup. 35-årige Fie Rosenberg har fået flere udfordringer end de fleste lærlinge, og det skyldes at den hidtidige købmand, Søren Grejsen siden midten af december har været sygemeldt og nu også efterfølgende har bebudet, at han af personlige grunde og af hensyn til familien stopper som chef for købmandsforretningen i Vejrup. - Lige nu er det mig, der fungerer som chef, men det skyldes nu kun, at min kollega Sandie har to ugers ferie. Ellers har vi siden midten af december sammen haft ansvaret for forretningen. Det har fungeret fint, men det har også været krævende og en stor udfordring, siger Fie Rosenberg. Hun lægger ikke skjul på, at hun i de seneste par måneder har lagt betydelig flere arbejdstimer i forretningen end de 37 timer hun er normeret til.

Ungarbejdere Foruden Fie Rosenberg og hendes kollega, som lige nu har ansvaret for købmandsforretningen i Vejrup er der ansat fire ungarbejdere over 18 år. Fire medarbejdere, som blandt andet også kan påtage sig ansvaret, når forretningen lukker hver aften klokken 19. Derudover er der ansat fem ungarbejdere under 18 år samt en pensionist, som laver forefaldende arbejdsopgaver. Forretningen i Vejrup har åbent dagligt fra klokken 7 til 19. Bag forretningen står den store dagligvarekoncern, Dagrofa, som styrer regnskabet for Min Købmand-forretningen i Vejrup.

Fra 6 til 16 - Jeg møder klokken 6 om morgenen og er her som regel til klokken 16. Sådan er vilkårene lige nu, men det har været nødvendigt. Heldigvis har jeg en meget forstående mand, så jeg har opbakning på hjemmefronten. For os er det helt afgørende, at vi har forretningen i Vejrup, og heldigvis er der rigtig god opbakning til forretningen i Vejrup og omegn, konstaterer Fie Rosenberg. For hende består arbejdsopgaverne i meget andet end at ekspedere forretningens kunder. - Lige fra starten af min læretid for et år siden har jeg fået stort ansvar. Så det er mig, der styrer lotto og tips. Jeg har styr på flaskeautomaten, bestiller og returnerer blade og aviser, sørger for apotekervarer, frimærker, bestiller frugt, grønt, mælk og brød hjem. Nogle af de opgaver kan lyde som små opgaver, men her er kunsten at ramme det rigtige niveau. Det nytter ikke, at jeg bestiller for lidt frugt og grønt, men heller ikke for meget, som så ikke bliver solgt og i stedet skal destrueres. I det lange løb bliver det for dyrt. Så derfor handler det om at være ret skarp på de ting, konstaterer Fie Rosenberg.