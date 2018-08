Lærerjob er fosset ud af kommunens folkeskoler

Esbjerg Kommune ligger som nummer to i toppen på listen over kommuner, hvor der de seneste 10 år er forsvundet flest lærerstillinger. Hele 301 fuldtids-lærerstillinger er væk, og i samme periode er antallet af pædagoger i skolerne steget med 248 pædagog-årsværk.

Ifølge den politiske formand for Esbjerg Kommunes folkeskoler, Diana Mose Olsen (SF), er årsagen til nedgangen i lærerjobbene flerleddet:

- Da vi fik folkeskolereformen trukket ned over kommunerne, var den underfinansieret, og pengene skulle findes ved, at alle lærere på landsplan skulle undervise 80 timer mere på årsbasis. Når de, der er, skal arbejde mere, falder antallet af stillinger også, selv om lærerne i Esbjerg Kommune var blandt dem, der i forvejen underviste flest timer. Derudover har vi et let faldende børnetal, ligesom der er flere, der går i privatskoler, forklarer udvalgsformanden for Børn & Familie.

At pædagogernes indtog i folkeskolen er steget så meget, henfører Diana Mose Olsen blandt andet til, at der i kraft af en underfinansieret folkeskolereform blev lavet en ny struktur, som blandt andet betød, at klubberne kom under skolerne, så klubmedarbejderne bliver talt med i skolernes medarbejderstab.

Men for to år siden var der et gevaldigt verbalt slagsmål i byrådssalen, hvor Socialdemokratiet protesterede imod, at det fra 1. august 2016 blev op til skolerne at vælge, om de ville anvende lærere eller pædagoger til lektiehjælp og faglig fordybelse. Er tallene ikke også et udtryk for, at skolerne har valgt den billigste løsning i form af flere pædagoger?

- Der vil i højere grad være andre faggrupper på skolerne end før reformen. I forhold til den såkaldt understøttende undervisning var det en politisk prioritering, at den også skulle kunne bemandes af pædagoger eller andre med relevante kompetencer. Men formålet var aldrig, at økonomien skulle være hovedfokus, siger Diana Mose Olsen.