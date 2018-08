Lærerformand om 300 forsvundne lærerjob: Skræmmende stort antal

Formanden for Esbjergs Lærerforening, Kenneth Nielsen, lægger et stort ansvar på Esbjerg Byråd for "det blodbad, Esbjergs skolevæsen har været igennem".

Esbjerg Kommunes folkeskoler er inde i en dødsspiral, der til dels kan tilskrives folkeskolereformen, men bestemt også de politiske prioriteringer i Esbjerg Byråd.

Det mener formanden for Esbjergs Lærerforening, Kenneth Nielsen, der kalder reduktionen på 301 lærerstillinger i Esbjerg Kommunes folkeskoler for "et skræmmende stort tal".

Langt hen ad vejen kan han følge forklaringerne fra formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, om, at folkeskolereformen fra Christiansborg har haft en negativ virkning på det kommunale skolevæsen landet over, men han påpeger samtidig, at de lokalpolitiske dispositioner har en stor del af skylden for de problemer, skolevæsenet i dag står i med mangel på lærer-uddannet personale til at dække undervisningen og nedgangen i elev-tallet, hvoraf noget skyldes flytning til privatskoler.

-En del af historien jo er, at der godt nok er givet 10 millioner kroner til folkeskole-området i Esbjerg Kommune sidste år, men i foråret 2016 blev der til gengæld fjernet 60 millioner kroner. De 14 millioner blev hentet ved at fjerne de læreruddannede vikarer, der var ansat. I stedet tilknytter man godt 200 ikke-læreruddannede vikarer, der er billigere, fordi en nybagt student ikke skal have forberedelsestid og ikke skal holde forældresamtaler, opdatere intra eller have efteruddannelse. Derved kan man få mange flere timer ud af dem. Men det sætter fart i forældrenes flugt til privatskolerne, og dermed er man inde i en dødsspiral, mener lærerformanden.