Lærerformand advarer: Vores undervisere er udbrændte

- Lærerne har mange lektioner, der skal forberedes, og vi er stadig udfordret i forhold til inklusion, så det er ganske rigtigt, at de er under et stort pres. Det er altid bekymrende, hvis det er en tendens, og så er vi nødsaget til at kigge på det, siger hun.

- Jeg kan fra min stol se, at flere og flere lærere søger hjælp, fordi de har stress og er syge. Siden 2013 er der forsvundet 200 lærere fra den kommunale folkeskole - det er næsten 20 procent. Alt i mens er elevtallet kun faldet fire procent. Det vidner med alt tydelighed om, at vi er pressede til det yderste. Som formand er det hårdt at se lyset forsvinde fra øjnene på dem, som brænder helt vildt for at give eleverne en god undervisning, siger Kenneth Nielsen.

Sådan lød det fra Kenneth Nielsen, formand for Esbjerg Lærerforening, da han i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling indtog talerstolen for at afgive sin ledelsesberetning.

Esbjerg: Det bliver vanskeligere og vanskeligere for Esbjergs lærere at få deres arbejdsliv til at hænge sammen - ja, endda selv at hænge sammen.

Inklusion og besparelser

Ifølge Kenneth Nielsen skyldes den tilspidsede situation blandt andet inklusion og de mange besparelser, der har ramt området de senere år.

- Lærerne fortæller, at de brænder for jobbet og for at levere den bedst mulige undervisning. Men hver eneste dag møder de elever, der er udfordret og som har brug for ekstra hjælp, og det slider det dem op at tage hjem og vide, at de ikke har kunne nå alle eleverne i undervisningen. De er hele tiden nødt til at prioritere, hvor behovet for hjælp er størst, for der er ikke hænder nok til at tilgodese alle, siger Kenneth Nielsen.

Han er desuden bekymret for, byrådets beslutning om at spare 20 millioner kroner på skoleområdet frem mod 2020 vil koste endnu flere lærerstillinger.

- Besparelser får man ikke bedre skoler af. Den politiske melding er, at det skal ske uden serviceforringelser, men det er ikke muligt. Det her kommer til at gøre rigtig ondt, siger han.