Lærerformand: Mobiltelefoner hjælper de svage elever

For syge eller på andre måder svage elever kan det være en stor hjælp at kunne affotografere lærerens tavle-notater med sin telefon, siger Kenneth Nielsen fra Esbjerg Lærerforening, der mener, at mobiltelefonerne kun giver problemer i form af få tilfælde af mobning.

ESBJERG: Mobiltelefoner kan være fornuftige nok at lægge væk i nogle af timerne, men det er for drastisk helt at lave et forbud mod mobiltelefoner på skolerne.

Sådan lyder det fra formanden for Esbjerg Lærerforening, Kenneth Nielsen, efter at byrådspolitiker Susanne Dyreborg (DF) har luftet sit ønske om at indføre mobilforbud på Esbjergs folkeskoler. I Frankrig har man netop indført sådan et forbud, og Susanne Dyreborg så gerne, at Esbjergs skoleelever enten slet ikke måtte medbringe mobiltelefonen på skolen, eller at de skulle aflevere telefonen på kontoret først på dagen og kunne hente den igen efter skoletid.

Men så vil mobiltelefonen mangles i klassen, mener Kenneth Nielsen:

- Mobiltelefonen er også et arbejdsredskab i skoleklasserne i dag, for de bliver brugt til for eksempel at søge oplysninger og filme og tage billeder. Desuden har vi elever i skolerne, som har forskellige sygdomme, for eksempel sukkersyge eller adfærdsmæssige problemer, eller nogle elever, som er kommet i en situation, hvor de oplever sorg. De elever kan have svært ved at koncentrere sig og kan bruge mobiltelefonen til at tage billeder af det, der bliver skrevet på tavlen, siger Kenneth Nielsen.