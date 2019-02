Lærere klager over lokalpolitikers bananrepublik-beskyldning

Lærerne på Fanø Skole vil ikke godtage beklagelsen fra byrådsmedlem Frej Kofoed Petersen (K), efter at han onsdag i en video på Facebook beskyldte lærerne for at fjerne bestemte politiske budskaber. Lærernes tillidsmand finder det svært at skulle samarbejde med Frej Kofoed Petersen i fremtiden.

Fanø: At fjerne klistermærker fra den højreradikale bevægelse Stram Kurs er noget, der hører slyngelstater og bananrepublikker til, lød det fra det konservative byrådsmedlem Frej Kofoed Petersen i en Facebook-video.

I kølvandet på videoen haglede kritikken ned over den 22-årige lokalpolitiker. I videoens kommentarspor på Facebook gjorde elever på skolen Frej Kofoed Petersen opmærksom på, at klistermærkerne blev fjernet, fordi de blandt andet var klistret på et whiteboard i et klasselokale. I JydskeVestkysten fortalte formanden for Esbjerg-kredsen i Danmarks Lærerforening, Kenneth Nielsen, at klistermærker fra Stram Kurs blev fjernet, fordi de var klistret på borde, hvor der sad syriske flygtningebørn.

Næste dag krøb Frej Kofoed Petersen til korset, og beklagede hvis budskabet i videoen havde stødt nogen. Men det er ikke nok for lærerne på Fanø Skole. De har nu klaget over byrådspolitikerens opførelse i en skrivelse til borgmesteren og kommunaldirektøren på Fanø.

- Vi accepterer ikke Frej Kofoed Petersens forkølede forsøg på en forklaring på Facebook omhandlende overraskelsesangrebet på lærere og ledelse på Fanø Skole, men vi tager den til efterretning. At sige, at videoen har affødt nogle misforståelser, det er en direkte hån mod vores begavelse.

- Vi har brugt meget tid på at rydde op efter sagen. Alt sammen, fordi Frej Kofoed Petersen syntes, at han havde et vigtigt budskab, der skulle ud - uden overhovedet at have undersøgt substansen i anklagerne. Han har ikke talt med en eneste lærer. Men det er en gratis omgang for ham, som har store konsekvenser for os andre. Vi giver derfor ikke meget for hans forklaring. Skaden er sket. Nok er nok, skriver Jonas Tauman, tillidsmand for lærerne på Fanø Skole, i brevet til Fanø Kommune.