I den kommende måned vil planerne om en overbygningsskole for 7.-9. klasserne i Ribe blive rullet ud på møder for lærere og elever, ligesom der holdes et samlet informationsmøde for forældrene på alle de fire skoler i Ribe, Hviding og Gredstedbro, som er en del af Vadehavsskolen.

- Men jeg fik ti minutter, og det er desværre ikke nok til at forklare, hvorfor og hvordan vi er nødt til at tænke i nye baner, når vi skal nytænke fremtidens struktur for overbygningen på skolerne, som hører under Vadehavsskolen. Det betød, at grundlaget for den efterfølgende diskussion desværre blev lidt begrænset, og det ærgrer jeg mig over, siger skolelederen.

RIBE: Skoleleder Anita Kallesøe Jørgensen ville torsdag aften på borgermødet i Gredstedbro gerne have haft lidt mere end ti minutter til at forklare om ideerne bag og baggrunden for det forslag om en samlet overbygningsskole, som hun står bag og som har fået opbakning fra skolebestyrelsen på Vadehavsskolen.

Det er op til politikerne i byrådet at afgøre, om projektet for en fælles overbygningsskole for 7.-9. klasserne skal gennemføres i Ribe. Projektet er et udviklingsprojekt, som vil koste mellem 11 og 12 millioner kroner at gennemføre, og afgørelsen om projektet skal gennemføres skal nu træffes i forbindelse med byrådets kommende budgetforhandlingeer.I følge skoleleder Anita Kallesøe Jørgensen vil en gennemførelse af projektet betyde, at Esbjerg Kommune på længere sigt vil kunne spare udgifter på overbygningen i forhold til, hvis man fortsætter med en decentral overbygning på de enkelte skoler. Planen om en samlet overbygning omfatter Gredstedbro Skole, Ansgarskolen samt Vittenbergskolen. Egebæk-Hviding Skole er også en del af Vadehavsskolen, men i Hviding har man ingen overbygning.

Mange input

- Jeg skal sammen med min souschef ud til personalemøder på alle fire skoler, og her vil vi vise den film, som vi også viste torsdag aften i Gredstedbro. Vi skal også holde møder med eleverne på alle skolerne og fortælle dem om ideerne bag projektet, og så vil vi i slutningen af september eller starten af oktober holde et fælles stort orienteringsmøde for forældrene på alle fire skoler. Så der bliver mange muligheder for at komme med input i forhold til dette projekt, som altså først og fremmest skal ses som et udviklingsprojekt, siger Anita Kallesøe Jørgensen.

Mette Petermann, formand for skolebestyrelsen på Vadehavsskolen, deltog også i mødet i Gredstedbro, og hun forstår godt den bekymring mange forældre i Gredstedbro gav udtryk for.

- De er bekymrede for deres by og udviklingen her, men det betød så at det meste af diskussionen ikke kom til at handle om indholdet i dette forslag til en overbygningsskole - og de fordele det kan give både fagligt og socialt for elever og lærere, hvis projektet gennemføres. Som skolebestyrelse tager vi naturligvis bekymringerne om trafikale forhold og forholdene for det lokale foreningsliv alvorligt, og det er da noget af det vi vil bede politikerne om at forholde sig til. I forvejen er den offentlige transport til og fra skolerne ikke for god, siger Mette Petermann.