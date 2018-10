Lærer og mor: Jeg ønsker ikke at mine børn starter i folkeskolen

Trods regeringens seneste udspil om folkeskolen, hvor skoledagen kortes lidt ned, er en gruppe lærere stadig utilfredse med den skole, de arbejder i. Dagene er for lange, og der er brug for to lærere i timerne, lyder nogle af kritikpunkterne fra lærerne, der nu vil starte en friskole.

ESBJERG: Der ligger flere årsager bag, at en anonym gruppe lærere fra Esbjerg i øjeblikket arbejder på at kunne åbne en friskole i Esbjerg. Lærerne arbejder selv på folkeskoler i Esbjerg og Varde kommuner, og de er ikke tilfredse med forholdene.

Blandt andet ønsker de en skole med kortere skoledage:

- Eleverne bliver bare så trætte. Jeg underviser blandt andet i en 4. klasse nu, og jeg kan lave effektiv undervisning i 20 minutter. Så skal de have en såkaldt "lufte-leg" i 20 minutter. Det vil sige, at ud af en dobbelt-lektion på 90 minutter, kan jeg reelt få 50-60 minutters undervisning ud af dem. Og det er endda kun først på dagen. Om eftermiddagen er det slet ikke muligt. Det er hårdt, siger læreren, der ønsker at være anonym for ikke at blive upopulær på grund af planerne om at starte en ny skole.

Noget af det, der gør skoledagen lang, er den understøttende undervisning (UUV), som regeringen i sit seneste skoleudspil dog også har skåret ned på. Men det nye udspils forkortelse af skoleugen med 1,8 timer, er stadig langt fra nok, mener læreren:

- Noget af det, vi savner meget i regeringens udspil, er ordet "tolærer-ordning". Det forstår vi ikke, at man ikke prioriterer, for det er præcis, hvad skolen mangler. Uanset hvor stor din klasse er, er det svært at komme rundt til alle eleverne, og her hjælper det, hvis man er to lærere, og den anden lærer for eksempel kan tage de stærke eller svage elever ud og lave noget med dem.