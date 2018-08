Lærer-nedgang skal drøftes med Bondo

Esbjerg: Den massive afgang af lærerstillinger i Esbjerg Kommunes folkeskoler, tilgangen af pædagoger og brugen af ikke-læreruddannede vikarer bliver uden for al tvivl et tema, når formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, på mandag besøger Esbjerg på invitation af Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds og Esbjergs Lærerforening, der er værter for et borgermøde samme aften på Huset i Finsensgade.

Kredsens folketingskandidat, Anders Kronborg (S), der selv er folkeskolelærer, skal tidligere på dagen have Anders Bondo med på besøg på Bakkeskolen, inden debatmødet på Huset om aftenen, og han lægger ikke skjul på sin mening om rigets tilstand på folkeskoleområdet:

- Det siger jo sig selv, at folkeskolereformen ikke hænger sammen - eleverne skal have flere timer og blive fagligt dygtigere, men der er væsentligt færre lærere til opgaven, og i stedet bruges der i stor udstrækning ikke-læreruddannede vikarer. I forhold til pædagogerne, er der ingen tvivl om, at de gør en stor og positiv forskel i folkeskolerne, men når en anden større undersøgelse samtidig viser, at omkring halvdelen af pædagogerne som oftest står alene i undervisnings-situationer, og rigtig mange samtidig fortæller, at de ikke føler sig klædt på til det, bør alle alarmklokker da ringe. Det er hverken tilfredsstillende for pædagogerne eller for eleverne, og det bør det heller ikke være for politikerne, mener Kronborg, der slet ikke er i tvivl om, at pædagoger i nogen udstrækning anvendes til understøttende undervisning, fordi de koster mindre i løn.