Læn dig roligt tilbage: Så kommer der ryglæn på

Esbjerg: I oktober 2018 landede bænkene, hvor man bemærkede, at de kunne løbe op i 120.000 kroner stykket, og nu bliver der så sat ryglæn på de halvcirkelformede bænke, der står på Torvet i Esbjerg.

Der er tale om seks halvcirkel-bænke designet af hollandske Streetlife og de udført i en kombination af træ og metal.

- Vi har sat tre bænke op på hver side af Torvets midterakse, så man enten kan sidde og kigge mod Torvegade eller mod Kongensgade. Bænkene blev sat op tirsdag, men de er ikke fastgjort endnu, og fire af dem skal også have monteret ryglæn, sagde Steen Gelsing, landskabsarkitekt ved Esbjerg Kommune, tilbage i oktober 2018.

Bænkene har kostet mellem 60.000 og 120.000 kroner stykket alt afhængig af størrelsen.

- Vi har valgt den her type bænk, fordi den er lavet i gedigne materialer og også er køn at se på bagfra. Det var vigtigt for os at finde en bænk, der ser pæn ud fra alle sider, når nu de skal stå på Torvet, sagde Steen Gelsing.

Bænkene afløste de terrorsikrende betonblokke, der i februar blev sat op som en midlertidig foranstaltning. Det blev de, mens man færdiggjorde den tredje etape af Kongensgade-renoveringen.